ＢＴＳのＪ−ＨＯＰＥが４日、アメリカ・ＬＡにあるクリプト・ドットコム・アリーナを訪れ、同アリーナが本拠地であるロサンゼルス・レイカーズと、ゴールデンステイト・ウォリアーズの試合観戦をしたことを、自身のＳＮＳで報告した。Ｊ−ＨＯＰＥは現在、北米でソロツアー「ＨＯＰＥＯＮＴＨＥＳＴＡＧＥ」を開催中だ。投稿された写真でＪ−ＨＯＰＥは、自身の名前が刻まれたレイカーズのユニホームを手に微笑を見せた