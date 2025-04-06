5日、クリスタル・パレスはプレミアリーグ第31節ブライトン戦に臨み、2-1で勝利した。鎌田大地と三笘薫による日本人対決が期待されたこの一戦、両選手はともに先発出場となった。この試合、リーグ戦7試合ぶりの先発となった鎌田は、フル出場を果たし、相手DFの退場を誘発するなど、チームの勝利に貢献した。昨夏クリスタル・パレスに加入して以来、期待されていような活躍を見せられず、現在好調のチームの中でもうまく流れを掴め