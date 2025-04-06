この漫画は、ツマ子(@tumakonofamily)さんの息子イチロー君が学校からの下校中に交通事故に合ってしまい、それを取り巻くツマ子さんの行き場の無い思いが後に引いてしまった実体験のお話です。事故の原因を巡り食い違う主張について、ツマ子さん夫婦は、イチロー君に非がある可能性も考えながら対応を模索します。『下校中の交通事故』第11話をごらんください。 ©tumakonofamily ©tumakonofa