人気コスプレイヤーのえなこが、6日までに自身のインスタグラムを更新。「ただいま発売中の『FRIDAY』表紙です」とつづり、入浴シーンを捉えたグラビアショットを公開した。【写真】「肌が綺麗！」入浴ショットで大人の色香全開のえなこえなこは、3日発売の『FRIDAY』（講談社）4月18日号で表紙を飾り、巻頭10ページにわたる特集グラビアにも登場。スイートルームを舞台に撮影された本グラビアでは、ラグジュアリーな雰囲気の