【ソウル聯合ニュース】韓国の市民団体の「職場カプチル（パワハラ）１１９」は６日、２月１０〜１７日に全国の１９歳以上の会社員１０００人を対象に当時の尹錫悦（ユン・ソクヨル）大統領の弾劾を求めて開催された集会に関する世論調査の結果を明らかにした。調査の結果、回答者の６８．７％は「弾劾集会が韓国社会の民主主義の発展に前向きな影響を与えた」と答えた。女性の割合（７４．１％）が男性（６２．７％）より高かっ