栃木県足利市教育委員会は「部活動地域移行コーディネーター」に、同市在住でプロ野球・元ロッテの岡田幸文（よしふみ）さん（４０）を任用し、４日、市役所で任用通知書交付式を行った。今年度新設されたポストで、任期は来年３月末まで。岡田さんは高根沢町出身。作新学院高を卒業後、足利市の社会人野球チーム「全（オール）足利クラブ」で４年間プレーし、２００９年に育成契約でロッテに入団。１８年までロッテ一筋で守備