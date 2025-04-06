¤ê¤½¤Ê¥°¥ë¡¼¥× B.LEAGUE 2024-25 B1¥ê¡¼¥°Àï¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëB¥ê¡¼¥°¤Î¥ë¡¼¥­¡¼¤¬¸«¤»¤¿³èÌö¤Ë¶Ã¤­¤¬¹­¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÀéÍÕ¥¸¥§¥Ã¥Ä¤Î18ºÐ¡¦À¥ÀîÎ°µ×¤Ï5Æü¡¢Å¨ÃÏ¥¢¥ë¥Ð¥ë¥¯ÅìµþÀï¤ËÅÓÃæ½Ð¾ì¡£15Ê¬57ÉÃ¤Î¥×¥ì¡¼¥¿¥¤¥à¤Ç14ÆÀÅÀ¡¢2¥¢¥·¥¹¥È¡¢3¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤òµ­Ï¿¤·¤¿¡£¥¹¥Ô¥ó¥à¡¼¥Ö¤«¤é¤Î¥¢¥ó¥É¥ï¥ó¤Ê¤É¹ª¤ß¤Êµ»¤Î¿ô¡¹¤ËÀèÇÚ¡¦ÉÙ³ßÍ¦¼ù¤âÂç¶½Ê³¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥ê¥¢¥ëÀçÆ»¡×¡Ö¤¦¤Þ¤¹¤®¤À¤í¡×¤È¶ÃÃ²¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£18ºÐ¤Î°ïºà¤¬µ±