◆パ・リーグ日本ハム―オリックス（６日・エスコンフィールド）オリックス・杉本裕太郎外野手が、２回の守備から山中と交代した。２回に先頭で左前打を放ち、バーヘイゲンのボークで二塁へ進塁。２死から中川の中前打で三塁ストップとなり、走塁時にアクシデントが発生した可能性がある。杉本は開幕から全８試合で４番に座り、打率３割４分５厘、１本塁打、５打点の成績を残していた。