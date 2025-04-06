秋篠宮妃紀子さまはパラリンピックの競技種目「ボッチャ」の国際大会を観戦されました。5日に長男の悠仁さまが筑波大学に入学された紀子さまは、6日午前10時ごろ、都内の体育館を訪れ、ボッチャの国際試合「ボッチャジャパンカップ」を観戦されました。パラリンピック種目と知られる「ボッチャ」ですが、この大会では、障害の有無を問わず小学生以上なら誰でも参加でき、全国各地の予選を勝ち抜いたチームや日本代表、タイ代表な