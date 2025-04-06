ＪＲＡは４月６日、２０２５年度夏季番組の詳細を発表した。昨年に続き今年も国際騎手招待のワールドオースタージョッキーズが札幌競馬場で８月２３、２４日に行われる。出場騎手は外国騎手、地方所属騎手の計７名、ＪＲＡ７名で個人戦、チーム対抗戦が実施される。