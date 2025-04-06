◆第７４回川崎記念・Ｊｐｎ１（４月９日、川崎競馬場・ダート２１００メートル）川崎記念の枠順が６日、決定した。１２番枠に入ったグランブリッジ（牝６歳、栗東・新谷功一厩舎、父シニスターミニスター）は、鞍上が予定されていた川田将雅騎手＝栗東・フリー＝からジョアン・モレイラ騎手＝ブラジル＝に変更。川田騎手はドバイ・ワールドカップでウィルソンテソーロに騎乗した際、他馬の進路に影響を及ぼしたことで４月１１日