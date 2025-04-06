David MorganRichard CowanBo Erickson[ワシントン ５日 ロイター] - 米上院は５日、トランプ大統領が２０１７年に導入した大規模減税の延長や、連邦政府の大幅な歳出削減を目指す予算の概要を５１対４８の賛成多数で可決した。これにより、共和党は「財政調整措置」と呼ばれる手法を用いて上院のフィリバスター（議事妨害）を回避し、トランプ氏が掲げる減税や国境警備強化などの政策を民主党の協力なしに可決することが