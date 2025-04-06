◆ソフトバンク―西武（6日、みずほペイペイドーム）◆ソフトバンク―西武（6日、みずほペイペイドーム）秋山幸二氏（左）と話す山川（撮影・栗木一考）秋山幸二氏（左）と話す山川（撮影・栗木一考）渡辺（手前）にアドバイスする王会長（撮影・栗木一考）城島ＣＢＯ（右）と話す小久保監督（撮影・栗木一考）談笑する左から杉山、西武・隅田、甲斐野、藤井（撮影・栗木一考）傾斜板を使ってキャッチボールするモイネロ（撮影