タレント・実業家の紗栄子が6日までに自身のインスタグラムを更新し、自身が経営する牧場「NASU FARM VILLAGE」（栃木県大田原市）の桜を紹介し、「圧巻」と反響が集まった。【動画】「綺麗ーっ」鳥肌もの… 紗栄子が牧場の「桜」を紹介同牧場に「まもなく桜が咲き始めます」と、満開の桜並木を映した動画を投稿。「今年の桜を見逃してしまったかたも、まだまだ桜を堪能したいかたも、これから咲き誇るNASU FARM VILLAGEの圧巻