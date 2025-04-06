4日から6日まで横浜市内で行われる新音楽フェス「CENTRAL MUSIC＆ENTERTAINMENT FESTIVAL 2025」の2日目となる5日には、YOASOBIやキタニタツヤ、角野隼斗が登場した。今回が初開催となる、音楽とエンターテインメントが融合した新しい都市型フェス。Kアリーナ横浜、横浜赤レンガ倉庫、KT Zepp Yokohama、臨港パークの4会場で同時開催している。YOASOBIは赤レンガパーク特設会場のステージに登場。大ヒット曲「アイドル」でオー