阪神競馬場のスタンドの６階から芝コースを見ると、内ラチ沿い２〜３頭分に傷みが見受けられる。６日は朝に雨の予報もあったが、その影響はなく、朝から芝・ダートともに良馬場でレースが行われている。時計もまずまず速い時計が出ている。４Ｒの芝２４００メートル（外回り）の３歳未勝利戦は２分２６秒６のタイムで、メンバーレベルを考えると水準か。ちなみに昨年の大阪杯当日も同じ番組が組まれており、２分２７秒９の決着