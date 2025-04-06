山下は全身ホワイトコーデで登場。劇中ではハイテンションな女の子を演じており、「撮影期間はなるべくテンションを下げないように、家でいるときも一人でずっと鼻歌を歌ったりしていた」と役作りを明かした。退場時は、手を振りながら笑顔をふりまいた。仕掛けた罠に“クマ3頭”同時に専門家も猟友会も驚いた“貴重映像”