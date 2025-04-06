ドジャースの大谷翔平選手（30）は日本時間6日も1番・DHで先発出場。また、佐々木朗希投手（23）が3度目の先発で好投しました。【画像】5回途中1失点と粘りのピッチングを見せた佐々木朗希さらにもう1人のルーキー、オリオールズの菅野智之投手（35）が腕のけいれんによる緊急降板から1週間。2度目の先発で素晴らしいピッチングを披露しました。■大谷＆山本“ミスミス”白星逃す日本時間5日、開幕9連勝を狙うドジャースの先