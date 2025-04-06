◆パ・リーグ日本ハム―オリックス（６日・エスコン）日本ハムの矢沢宏太投手が２番・中堅で先発出場。初回の第１打席に今季１号を放った。オリックス先発・高島の高め、ボール気味のカットボールを強振し、右翼ブルペンへ先制弾。登録は投手だが、今季から野手に専念しており、２３年以来、２年ぶりの通算２号だった。