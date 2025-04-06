ＮＨＫ大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」（日曜・午後８時）で花魁を演じる女優・小芝風花が投稿したインスタグラムが話題になっている。吉原の花魁・花の井（五代目瀬川）として出演する小芝。山吹色の着物姿で縁側にたたずむ姿などのオフショットを複数枚を披露。「ぜひご覧ください」とファンに呼びかけた。この投稿に「めちゃめちゃお似合い可愛いです」「風花ちゃん演じる瀬川の横顔や後ろ姿まで、ほんとうに美