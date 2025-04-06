◆パ・リーグロッテー楽天（６日・ＺＯＺＯマリン）昨年１２球団で唯一全試合フルイニング出場し、今年もここまで継続していた小郷裕哉外野手がスタメンから外れた。ドラフト１位ルーキー・宗山塁内野手は「１番・遊撃」に入った。先発は今季初勝利を目指す古謝樹投手。両チームのスタメンは以下の通り。【楽天】１（遊）宗山、２（二）小深田、３（中）辰己、４（指）阿部、５（左）渡辺佳、６（一）浅村、７（三）鈴木