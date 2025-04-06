『週刊プレイボーイ』のグラビアに登場した吉田莉々加173?、9頭身のスーパーフレキシブルボディを持つ元タカラジェンヌの吉田莉々加（よしだ・りりか）が、4月7日（月）発売『週刊プレイボーイ16号』のグラビアに約2年ぶりの帰還。ホンモノの美しさは見飽きない――。【写真】吉田莉々加のしなやかで引き締まったプロポーション＊＊＊■予測不能な莉々加ロード――お久しぶりの登場でしたが、今回の撮影はいかがでしたか？吉田