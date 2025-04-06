【新華社佳木斯4月6日】中国黒竜江省でこのほど、北東部の佳木斯（ジャムス）市の中心部にある佳木斯駅と中ロ国境の同江北駅を結ぶ鉄道の改修事業が予定通り再開した。中国と欧州を結ぶ国際定期貨物列車「中欧班列」の「東ルート」の輸送能力増強事業が建設シーズンに入った。佳木斯−同江鉄道の改修事業は、交通インフラ建設大手、中国鉄建傘下の中鉄第五勘察設計院集団が設計し、鉄道建設大手、中国中鉄傘下の中鉄一局集団と