◇阪神大学野球春季リーグ第1節2回戦大産大1―0大体大（2025年4月6日ほっと神戸）阪神大学野球の春季リーグ第1節2回戦が行われ、大産大が大体大から延長10回タイブレークの末にサヨナラ勝利を挙げて開幕2連勝を飾った。今秋ドラフト候補に挙がる小出望那（4年）は、「4番・捕手」で先発出場。5回2死一、二塁で強烈な打球が遊撃の正面を突く遊直に終わるなど4打数無安打と快音は響かず、「振れていて球の見え方も良く、状