「ソフトバンク−西武」（６日、みずほペイペイドーム）初回から球場が騒然となるアクシデントがあった。初回の西武の攻撃。２死二塁から４番セデーニョが、ソフトバンク先発の上沢の直球を引っ張った強烈な打球が、二塁走者の西川の左膝付近に直撃。西川はその場で悶絶し座り込んだ後、足を引きずりながらベンチへと下がった。守備妨害によりアウトとなり、イニング終了となった。