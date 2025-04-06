胸がはち切れんばかりですね！大人気コスプレイヤーのえなこが自身のインスタグラムを更新。何も着ていないのでは？とドキドキさせる写真を投稿し話題になっている。えなこは「2024年はお仕事を中心にたくさん頑張った1年でした。今年はテレビ出演100回くらい、雑誌の表紙は60冊くらい飾らせていただいたり初めての主催で撮影会を開催させていただく機会もあったり1日だけのアイドルとしてまたTIFのステージに立たせていただいたり