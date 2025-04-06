グラビアでも大人気の女優・大原優乃（２５）が６日、東京・渋谷でカレンダー発売記念イベントを行い、大胆なファッションで登場した。大原は美しいデコルテを大きく露出した白いトップスに白い太めのパンツ、黒いヒールで現れた。「春らしい、シンプルなんだけど新鮮な」装いがテーマだといい、鎖骨から肩、腕を大胆に見せつつも細いネックレスで繊細さを付け加え、明るく華やかな装いだ。カレンダーは恒例のセルフプロデュ