◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―中日（６日・神宮）【中日】１（中）岡林、２（左）ブライト、３（一）カリステ、４（三）石川昂、５（二）板山、６（右）細川、７（遊）村松、８（捕）木下、９（投）メヒア【ヤクルト】１（中）赤羽、２（三）茂木、３（左）サンタナ、４（一）オスナ、５（二）山田、６（遊）長岡、７（捕）古賀、８（右）丸山和、９（投）奥川