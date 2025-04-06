◆米大リーグエンゼルス―ガーディアンズ（５日、米カリフォルニア州アナハイム＝エンゼルスタジアム）エンゼルスの主砲Ｍ・トラウト外野手が５日（日本時間６日）のガーディアンズ戦で３試合連続となる勝ち越し３号２ランを放った。３―３で迎えた５回無死一塁で、昨季１２勝バイビーの外角へのカットボールをジャストミート。４２９フィート（約１３０・８メートル）飛び、中堅左の「ロックパイル」と呼ばれる名物の岩山へ