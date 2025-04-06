放送日時4月6日（日）11:45〜12:45 ゲスト先生ヤーレンズ先生 放送内容今回は、「クイズ！アニバーサリー」今年アニバーサリーを迎える企業や商品について、クイズを交えながらご紹介！有名な食べ物や宿泊施設まで、様々な歴史を学べる1時間！そして、あのキャラクターがスタジオに登場！？