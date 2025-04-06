また何もせずに1日が終わってしまう妊娠の喜びも束の間!? 妊婦に次々と降りかかる試練の数々／ヤケッパチパチ！ 元ヒステリック妊婦の育児ログ！（1）自身の妊娠・出産・育児の経験を赤裸々に描いた4コマコミックが人気のブロガー・ダルダルのダル子さん。妊娠中の不安と向き合いながら出産を経て、新米ママとして奮闘する彼女のリアルな姿が、多くのママから共感を呼んでいます。約10カ月の妊娠期間中、赤ちゃんの成長に合わせて