◆ソフトバンク―西武（6日、みずほペイペイドーム）3連敗中のソフトバンクは西武と対戦する。2番に中村晃を起用した。上沢直之が本拠地初勝利、日本復帰後初勝利を懸け、先発マウンドに上がる。【ソフトバンクの西武戦スタメン】1中周東佑京2指中村晃3左柳田悠岐4一山川穂高5右正木智也6遊今宮健太7三廣荑隆太8捕海野隆司9二牧原大成投上沢直之