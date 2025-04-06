4月6日の新潟県内は大気の状態が非常に不安定となっていて、落雷や急な強い雨などに注意が必要です。低気圧に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでいるほか、この時期としては強い寒気も流れ込んでいる影響で6日の県内は大気の状態が非常に不安定となっています。各地で曇りや雨となり、夜の初め頃にかけて雷を伴うところがある見込みです。新潟地方気象台は6日夜の初め頃にかけて落雷や急な強い雨などに注意するよう呼びかけてい