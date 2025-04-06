【動画】山田哲人が通算300号！｜https://youtu.be/AS3Ie7BqTLs ＜2025年4月5日（土）プロ野球 ヤクルト 2-0 中日 ＠神宮球場＞ 主砲の一振りで試合を決めた。 今シーズン、未だノーヒットのヤクルト・山田哲人（32）。 ついに出た初ヒットは自身通算300号のメモリアルアーチに。 「神宮で打てて良かった」と、ツバメ一筋の男の活躍で3連勝。 ■責任投手【勝投手】ランバート（1勝0敗）【敗投手】松