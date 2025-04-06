[4.6 J3第8節](長野U)※13:00開始主審:酒井達矢<出場メンバー>[AC長野パルセイロ]先発GK 21 松原颯汰DF 3 冨田康平DF 4 行徳瑛DF 9 藤森亮志DF 24 砂森和也DF 25 田中康介MF 10 山中麗央MF 13 小西陽向MF 14 三田尚希MF 15 樋口叶FW 18 浮田健誠控えGK 1 田尻健MF 5 長谷川雄志MF 19 伊藤恵亮MF 22 吉田桂介MF 23 イム・ジフンMF 33 安藤一哉MF 35 イ・スンウォンMF 46 古賀俊太郎FW 20 加納大監督藤本主税[鹿児島ユナイテッ