[4.6 J2第8節](えがおS)※13:00開始主審:高崎航地<出場メンバー>[ロアッソ熊本]先発GK 23 佐藤優也DF 3 大西遼太郎DF 4 袴田裕太郎DF 24 李泰河MF 6 岩下航MF 8 上村周平MF 15 三島頌平MF 17 藤井皓也FW 14 塩浜遼FW 18 半代将都FW 19 渡邉怜歩控えGK 1 佐藤史騎DF 2 黒木晃平MF 7 竹本雄飛MF 9 大本祐槻MF 16 松岡瑠夢MF 25 小林慶太FW 20 大崎舜監督大木武[カターレ富山]先発GK 1 田川知樹DF 4 神山京右DF 5 今瀬淳也DF 23