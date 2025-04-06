[4.6 J1第9節](JFEス)※13:00開始主審:中村太<出場メンバー>[ファジアーノ岡山]先発GK 49 スベンド・ブローダーセンDF 4 阿部海大DF 15 工藤孝太DF 18 田上大地MF 3 藤井海和MF 8 江坂任MF 24 藤田息吹MF 27 木村太哉MF 28 松本昌也MF 50 加藤聖FW 22 一美和成控えGK 13 金山隼樹DF 5 柳育崇MF 7 竹内涼MF 14 田部井涼MF 19 岩渕弘人MF 23 嵯峨理久MF 33 神谷優太MF 45 ブラウンノア賢信FW 99 ルカオ監督木山隆之[FC東京]先