「日本ハム−オリックス」（６日、エスコンフィールド）両チームのスタメンが発表された。日本ハムは、右太もも裏の違和感で前日の試合は出場しなかった野村が「４番・ＤＨ」で２試合ぶりのスタメン復帰。体調不良のレイエスは２戦連続でスタメンから外れたが、ベンチには入った。両チームのスタメンは以下の通り。【日本ハム】１番・一塁郡司２番・中堅矢沢３番・三塁清宮幸４番・ＤＨ野村５番・右翼