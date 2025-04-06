朝は6時ごろ起きて、まずコーヒーをたっぷりポットに入れます。新聞を読んだり、ベランダの鉢植えに水をや ったりしてゆっくり過ごしたあと、7時ごろに朝ごはんを食べます（写真：『人生これから！ひとり暮らしの元気が出るごはん』）料理研究家の大庭英子さんは71歳。キャリア45年以上で、ジャンルを超えた料理のおいしさに多くのファンがいます。そんな大庭さんが提案する、身近な材料と調味料で「食べたいときにすぐ作れる！が