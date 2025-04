2024年12月にRay WEBに登場した“超実力派グループ”ONE PACT(ワンパクト)が、大阪と東京でコンサートを開催!JAY CHANGがグループの活動に復帰し、5人の完全体となったONE PACT。日本語でたくさん話してくれたコメントは、日頃からの仲の良さが伺えます。今回は、そんなONE PACTの「2025 ONE PACT HALL LIVE IN JAPAN : Outshine the Horizon_CUESHEET 東京公演」1部の様子をご紹介します。「FXXOFF」「G.O.A.T」と迫力のステー