ポルトガルの名門であるスポルティングCPで活躍する日本代表MF守田英正。2020年にモデルの藤阪れいなさんと結婚し、娘さんも誕生している。先日、れいなさんは近く第2子が誕生することをSNSで報告。日本代表DF菅原由勢は「もりくんそれはおめでとうすぎですわ」と祝福している。そうしたなか、れいなさんはマタニティ姿をSNSに投稿した。 この投稿をInstagramで見る Reina fujisaka/藤阪 れいな(@reina_fujisaka