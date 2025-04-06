３月３０日、風情ある水郷の町、巴城。（昆山＝新華社配信）【新華社昆山4月6日】中国江蘇省昆山市の陽澄湖畔に位置する巴城鎮は、伝統演劇・昆曲の発祥地の一つとして知られる。2500年以上の歴史を持つ水郷では古い橋と路地、青空と澄んだ水が優美な風景を織り成している。（記者/劉巍巍）巴城鎮で昆曲公演を撮影する観客。（資料写真、昆山＝新華社配信）巴城鎮で行われた民俗文化の紹介。（資料写真、昆山＝新華社配信）空か