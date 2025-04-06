¤«¤Ä¤Æ´¥µ®»Î¤äÉðÆ£²Åµª¤¬¥×¥ì¡¼¤·¤¿¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¥¨¥¤¥Ð¥ë¡£¸½ºß¤Ï2Éô¥ê¡¼¥°¤òÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢5Æü¤Î¥ª¥Ó¥¨¥ÉÀï¤Ç¶Ã¤­¤Î¥´¡¼¥ë¤ò·è¤Þ¤Ã¤¿¡£1ÅÀ¤òÄÉ¤¦¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¡¢GK¥Û¥ó¥ß¤¬¥Á¡¼¥à¤òµß¤¦µ¯»à²óÀ¸¤ÎÆ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤òÃ¡¤­¹þ¤ó¤À¤Î¤À¡£¥´¡¼¥ë¤òÇØ¤Ë¤·¤¿¾õÂÖ¤ÇÄã¤¤ÃÆÆ»¤Î¥Õ¥ê¡¼¥­¥Ã¥¯¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¥Ø¥Ã¥É¤Ç¹ç¤ï¤»¤ë¤È¥Ü¡¼¥ë¤Ï¥Í¥Ã¥È¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£¸½ÃÏ¤â¡ÖÈó¾ï¤ËÆñ°×ÅÙ¤Î¹â¤¤¥·¥å¡¼¥È¡×¤È¶ÄÅ·¤¹¤ë¤Û¤É¤Î°ì·â¡ª¥¨¥¤¥Ð¥ë¤Ï24ºÐ¼é¸î¿À