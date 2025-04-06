香港の各航空会社は、機内でのモバイルバッテリーの使用と保管規則を、4月7日から変更する。座席の電源からリチウムイオン電池を用いたモバイルバッテリーを充電することや、モバイルバッテリーから個人用電子機器の充電・給電を行うことを禁止する。頭上の手荷物棚に収納できず、座席ポケットで保管することを義務付ける。香港民間航空局では、機内でのモバイルバッテリーが原因をみられる事故に懸念を示し、2月には乗客による機