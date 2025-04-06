【モデルプレス＝2025/04/06】女優の広瀬すず、杉咲花、清原果耶が5日、パーソナリティを務めるTOKYO FM「広瀬すずの『よはくじかん』」（土曜15時30分〜）に出演。プライベートでの交流を明かした。【写真】広瀬すずが涙 横浜流星とハグ◆清原果耶、広瀬すずに感謝この日は公開中の映画「片思い世界」で共演している清原と女優の杉咲花がゲスト。共演を通じかなり親しくなったようで「オフの日だったかな？ご飯行く前に、1回キッ