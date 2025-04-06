北朝鮮の金正恩総書記（国務委員長）が4日、朝鮮人民軍（北朝鮮軍）特殊作戦部隊の訓練を指導した。朝鮮中央通信が伝えた。朝鮮労働党中央委員会の朴正天（パク・チョンチョン）書記（党中央軍事委員会副委員長）をはじめ、党中央委員会の幹部が同行し、現地では努光鉄（ノ・グァンチョル）国防相、李永吉（リ・ヨンギル）総参謀長、特殊作戦部隊の指揮官らが、出迎えた。金正恩氏は、特殊作戦部隊の「総合戦術訓練と狙撃兵器射撃