◆米大リーグロイヤルズ１―８オリオールズ（５日、米ミズーリ州カンザスシティー＝カウフマンスタジアム）​オリオールズの菅野智之投手が５日（日本時間６日）、敵地でのロイヤルズ戦に先発。６−１で迎えた６回１死一、二塁で救援を仰ぎ、５回１／３を投げ、１本塁打を含む５安打１失点。デビュー２戦目でメジャー初勝利をあげた。巨人からＦＡとなり、昨オフに１年１３００万ドル（約１９億円）で契約。晴れのメジャ