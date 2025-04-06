商務部（省）は「中華人民共和国輸出管理法」などの関連法令に基づき、税関総署と共同で4日、サマリウム、ガドリニウム、テルビウム、ジスプロシウム、ルテチウム、スカンジウム、イットリウムの7種類の中・重希土類関連製品に対する輸出規制措置を実施するとの公告を発表し、即日実施した。 同部の報道官は4日、「中国政府が今回、法律に基づいて関連製品に対する輸出規制を実施する目的は、国家の安全と利益をよりよく守ることに