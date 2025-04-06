メーガン妃は先日、自身の新ライフスタイルブランド「アズ・エヴァー」で商品の販売を開始し、数分で完売した。しかし、王室の専門家たちは、ジャムが１１ポンド（約２０８５円）、限定版のハチミツが２２ポンド（約４１７０円）という価格であることから「彼女の商品は時代遅れ」だと批判している。英紙サンが５日、報じた。王室コメンテーターのサマラ・ギル氏は「モンテシトの門を一歩も出たことがないのなら、理解できない