■オーガスタ・ナショナル女子アマチュアゴルフ選手権決勝ラウンド（日本時間6日、オーガスタナショナルGC／6365ヤード、パー72）【写真を見る】新地真美夏が22位「アンダーで回りたかった」初出場・倉林紅は30位「プロとして活躍できるように」【オーガスタ女子アマ・決勝R】「マスターズ」が行われるオーガスタナショナルGCで争われた決勝ラウンドは、日本勢は新地真美夏（17）が通算イーブンパーの22位タイ、倉林紅（19）が3